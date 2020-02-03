Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников совершил визит в больницу, где содержится гражданин Китая, заболевший новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Об этом говорится на официальном портале региона.

«Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников... проверил условия оказания медицинской помощи в Краевой клинической инфекционной больнице. Чтобы убедиться, в каких условиях пребывают пациенты в закрытых боксах, министр лично пообщался с гражданином Китая, проходящим лечение от коронавируса, его женой и дочерью», — указывается в заявлении.

Как отметил региональный министр, в настоящий момент у пациента нет никаких претензий. По словам чиновника, лечебный бокс оборудован обособленной вентиляцией, в распоряжении больных горячая, холодная вода и помещение для приёма пищи.

«Лечением он доволен и выразил благодарность медработникам стационара», — добавил Кожевников.

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.

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