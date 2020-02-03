Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
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Об этом говорится на официальном портале региона.
«Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников... проверил условия оказания медицинской помощи в Краевой клинической инфекционной больнице. Чтобы убедиться, в каких условиях пребывают пациенты в закрытых боксах, министр лично пообщался с гражданином Китая, проходящим лечение от коронавируса, его женой и дочерью», — указывается в заявлении.
Как отметил региональный министр, в настоящий момент у пациента нет никаких претензий. По словам чиновника, лечебный бокс оборудован обособленной вентиляцией, в распоряжении больных горячая, холодная вода и помещение для приёма пищи.
«Лечением он доволен и выразил благодарность медработникам стационара», — добавил Кожевников.
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
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