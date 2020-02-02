Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом

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Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией.
Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале написал заместитель главы Минздрава России Олег Салагай.

«В связи с поступлением жалобы Министерством здравоохранения России дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице (г. Чита)», — написал он.

Он подчеркнул, что, согласно российскому законодательству, каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения.

Ранее китайский гражданин Ван Юньбинь, госпитализированный с подозрением на коронавирус, в интервью изданию «Чита.ру» заявил, что врачи читинской больницы не сообщают ему о результатах анализов. Также он сообщил, что в больницу госпитализированы его жена и ребёнок, у которых также взяты анализы.

«Мне нужно, чтобы больница как можно скорее сообщила, заражены мы или нет, так как нас уже больше недели проверяют, в общем брали кровь шесть раз», — заявил он.

Юньбинь отметил, что «условия больницы, хоть и не очень хорошие, но для него приемлемые». При этом он заявил, что не уверен, что у этого медучреждения есть возможности для лечения его ребёнка.

Ранее правительство Забайкальского края сообщило, что заражение коронавирусной инфекцией гражданина КНР, госпитализированного в регионе, подтвердилось лишь по результатам второго анализа.

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