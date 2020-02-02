В Забайкалье рассказали об условиях лечения пациента с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения Забайкальского края сообщили, что гражданин Китая, заражённый коронавирусом, получает необходимую медицинскую помощь, а бокс, в который он помещён, оборудован в соответствии с санитарными нормами.

Как передаёт ТАСС, таким образом в Минздраве региона прокомментировали информацию о поступлении жалобы от пациента с коронавирусом, гражданина Китая Вана Юньбина, находящегося в инфекционной больницы Читы.

Отмечается, что гражданин КНР находится в специальном изолированном медицинском боксе. Он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

«Что касается условий пребывания, бокс оборудован в соответствии с санитарными нормативами, обеспечен отдельной системой вентиляции, которая работает в автоматическом режиме», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что бокс оборудован отдельным санузлом и горячей водой, уборка помещения проводится три раза в день. При этом пациент получает четырёхразовое питание, соответствующее требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров, углеводов.

В сообщении говорится, что женщина и ребёнок, с которыми мужчина контактировал, размещены в аналогичных условиях в стационаре.

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.