В Забайкалье рассказали об условиях лечения пациента с коронавирусом
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, таким образом в Минздраве региона прокомментировали информацию о поступлении жалобы от пациента с коронавирусом, гражданина Китая Вана Юньбина, находящегося в инфекционной больницы Читы.
Отмечается, что гражданин КНР находится в специальном изолированном медицинском боксе. Он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
«Что касается условий пребывания, бокс оборудован в соответствии с санитарными нормативами, обеспечен отдельной системой вентиляции, которая работает в автоматическом режиме», — заявили в ведомстве.
В министерстве добавили, что бокс оборудован отдельным санузлом и горячей водой, уборка помещения проводится три раза в день. При этом пациент получает четырёхразовое питание, соответствующее требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров, углеводов.
В сообщении говорится, что женщина и ребёнок, с которыми мужчина контактировал, размещены в аналогичных условиях в стационаре.
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.