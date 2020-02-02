В Тюменскую область поставят свыше 700 тысяч масок из-за коронавируса

В Тюменскую область дополнительно поставят более 700 тыс. медицинских масок после обнаружения у студентки Тюменского индустриального университета из Китая нового типа коронавируса. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«Маски заказаны. Поставки более 700 тыс. ожидаются уже в понедельник (3 февраля. — RT)», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Там отметили, что граждане могут использовать обычные марлевые повязки, которые тоже эффективны и более удобны.

31 января в России зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом у граждан КНР — в Забайкальском крае и Тюменской области.

Их госпитализировали в боксированные палаты в инфекционные отделения больниц. При этом заболевание протекает у больных в лёгкой форме.

В настоящее время состояние обоих инфицированных оценивается как удовлетворительное.

URA.RU также передавало, что на железнодорожном вокзале Тюмени ввели особый режим из-за ситуации с коронавирусом.