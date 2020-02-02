В Тюменскую область поставят свыше 700 тысяч масок из-за коронавируса

Короткая ссылка
В Тюменскую область дополнительно поставят более 700 тыс. медицинских масок после обнаружения у студентки Тюменского индустриального университета из Китая нового типа коронавируса. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В Тюменскую область поставят свыше 700 тысяч масок из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Маски заказаны. Поставки более 700 тыс. ожидаются уже в понедельник (3 февраля. — RT)», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Там отметили, что граждане могут использовать обычные марлевые повязки, которые тоже эффективны и более удобны.

31 января в России зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом у граждан КНР — в Забайкальском крае и Тюменской области.

Их госпитализировали в боксированные палаты в инфекционные отделения больниц. При этом заболевание протекает у больных в лёгкой форме.

В настоящее время состояние обоих инфицированных оценивается как удовлетворительное.

URA.RU также передавало, что на железнодорожном вокзале Тюмени ввели особый режим из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить