В Тюменскую область поставят свыше 700 тысяч масок из-за коронавируса
- РИА Новости
«Маски заказаны. Поставки более 700 тыс. ожидаются уже в понедельник (3 февраля. — RT)», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Там отметили, что граждане могут использовать обычные марлевые повязки, которые тоже эффективны и более удобны.
31 января в России зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом у граждан КНР — в Забайкальском крае и Тюменской области.
Их госпитализировали в боксированные палаты в инфекционные отделения больниц. При этом заболевание протекает у больных в лёгкой форме.
В настоящее время состояние обоих инфицированных оценивается как удовлетворительное.
URA.RU также передавало, что на железнодорожном вокзале Тюмени ввели особый режим из-за ситуации с коронавирусом.