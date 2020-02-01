В Тюменской области рассказали о состоянии заражённой коронавирусом

В Роспотребнадзоре по Тюменской области рассказали о состоянии заражённой гражданки Китая новым типом коронавируса 2019-nCoV.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что «больная с первого дня пребывания в Тюмени находится в боксированном отделении инфекционного стационара, лица из близкого контакта также госпитализированы», а «все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением».

«Заболевание протекают в лёгкой клинической форме, на 31 января состояние удовлетворительное, жалоб нет», — рассказали в ведомстве.

Также подчёркивается, что «организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом, оба заболевших являются гражданами КНР.

Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с коронавирусом в беседе с ФАН.