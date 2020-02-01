Минздрав рассказал о симптомах нового типа коронавируса

Министерство здравоохранения России на своей странице во «ВКонтакте» опубликовало памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.

В ведомстве отметили, что вирус передаётся воздушно-капельным и контактным путём.

Среди симптомов Минздрав назвал повышенную утомляемость, тяжесть в грудной клетке, заложенность носа, кашель, боль в горле и мышцах, повышенную температуру и озноб.

Для того чтобы минимизировать риски заражения, рекомендуется: не выезжать в страны — очаги заболевания;избегать посещения массовых мероприятий;чаще мыть руки; использовать медицинские маски; избегать близкого контакта с людьми, имеющими вышеперечисленные симптомы.

Ранее сообщалось, что в России выявлены два первых случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.

Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с коронавирусом в беседе с ФАН.