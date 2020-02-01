В Забайкальском крае рассказали о состоянии заражённого коронавирусом

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа рассказала о состоянии заражённого новым типом коронавируса 2019-nCoV.

«С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже находится в стадии реконвалесценции (выздоравливает)», — приводит заявление Лапы администрация края.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом, оба заболевших являются гражданами КНР.

Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, оценил ситуацию с коронавирусом в беседе с ФАН.