На тюменском вокзале ввели особый режим из-за ситуации с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря тюменского региона СвЖД Ангелину Анашкину.
«Сотрудникам железной дороги, которые работают непосредственно с людьми (кассиры, технический персонал и так далее), были выданы защитные маски, антисептики и перчатки. На вокзале проводится регулярная дезинфекция и введён режим проветривания», — рассказала она.
Кроме того, по громкой связи транслируют информацию о мерах профилактики.
Медпункты дополнительно получили противоэпидемические средства.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.