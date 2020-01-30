На тюменском вокзале ввели особый режим из-за ситуации с коронавирусом

На тюменском железнодорожном вокзале ввели особый режим из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря тюменского региона СвЖД Ангелину Анашкину.

«Сотрудникам железной дороги, которые работают непосредственно с людьми (кассиры, технический персонал и так далее), были выданы защитные маски, антисептики и перчатки. На вокзале проводится регулярная дезинфекция и введён режим проветривания», — рассказала она.

Кроме того, по громкой связи транслируют информацию о мерах профилактики.

Медпункты дополнительно получили противоэпидемические средства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.