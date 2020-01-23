У попавшей в больницу Петербурга гражданки КНР не выявили коронавирус

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У гражданки КНР, которую госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV, по результатам экспресс-теста выявили грипп А. Пациентка получает противогриппозное лечение, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.
У попавшей в больницу Петербурга гражданки КНР не выявили коронавирус
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Гражданка Китая прибыла с группой 20 января из Москвы в Санкт-Петербург. Она почувствовала себя плохо вечером и обратилась в медпункт при гостинице с температурой 37,9 °С и слабостью... Экспресс-тест показал у неё грипп А», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ранее в Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о третьем госпитализированном с подозрением на заражение новым типом коронавируса.

У двух мужчин, попавших в больницу после прилёта в аэропорт Пулково из Китая, диагноз «коронавирус» также был исключён.

В конце января стало известно о распространении в китайском городе Ухань неизвестной формы пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число заразившихся в Китае достигло 617, 17 заболевших скончались.

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