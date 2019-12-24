Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днём

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявила о необходимости установить 31 декабря выходным днём уже в 2020 году.
Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днём
  • РИА Новости

«Я думаю, что надо на законодательном уровне принять такое решение, сделать на следующий год (мы не успевали сейчас) 31 декабря выходным днём», — цитирует Матвиенко ТАСС.

При этом она призвала рассмотреть, за счёт какого нерабочего дня 31 декабря могло бы стать выходным, и отметила, что количество выходных увеличено не будет. 

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение не объявлять 31 декабря выходным днём в регионе.

В начале декабря российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году, отметив, что соответствующую просьбу услышал, но для принятия решений подобного рода времени очень мало.

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