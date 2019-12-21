Глава Приморья рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал руководителей организаций региона в вопросе, делать ли выходным 31 декабря, опираться на мнение работников.
Глава Приморья рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации края.

«По словам Олега Кожемяко, важно понимать, что целому ряду предприятий и ведомств предстоит обеспечивать безопасность и жизнедеятельность людей в дни массовых гуляний», — рассказали в администрации.

Кожемяко «подчеркнул, что прекрасно понимает тех, кто хочет нормально подготовиться к одному из самых любимых праздников», поэтому он «рекомендовал работодателям решить этот вопрос на местах и сделать 31 декабря выходным днём».

Ранее в Якутии, Рязанской и Волгоградской областях объявили 31 декабря выходным днём.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что услышал просьбу об официальном выходном дне 31 декабря.

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