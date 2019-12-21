Глава Приморья рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации края.
«По словам Олега Кожемяко, важно понимать, что целому ряду предприятий и ведомств предстоит обеспечивать безопасность и жизнедеятельность людей в дни массовых гуляний», — рассказали в администрации.
Кожемяко «подчеркнул, что прекрасно понимает тех, кто хочет нормально подготовиться к одному из самых любимых праздников», поэтому он «рекомендовал работодателям решить этот вопрос на местах и сделать 31 декабря выходным днём».
Ранее в Якутии, Рязанской и Волгоградской областях объявили 31 декабря выходным днём.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что услышал просьбу об официальном выходном дне 31 декабря.