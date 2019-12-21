Глава Чукотки поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным

Глава Чукотского автономного округа Роман Копин поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным.

«Считаю, что сделать 31 декабря выходным днём — прекрасная идея, всецело поддерживаю вашу инициативу», — написал Копин в своём Instagram.

По его словам, 31 декабря «в семьях царит приятная предновогодняя суета, связанная не с работой, а с подготовкой к праздникам».

«Рекомендую руководителям организаций и предприятий Чукотки прислушаться к мнению сотрудников и сделать 31 декабря выходным днём», — добавил он.

Ранее в Якутии, Рязанской и Волгоградской областях объявили 31 декабря выходным днём.

Российский президент Владимир Путин заявил, что услышал просьбу об официальном выходном дне 31 декабря.