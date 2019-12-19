Власти Амурской области объявили о выходном дне 31 декабря

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Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал подписать распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря по итогам проведённого опроса населения.

«Мы подвели итоги вашего голосования по поводу переноса/непереноса выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря... Итог — 95% за перенос. Так что, как обещали, учтём мнение большинства и перенесём выходной день», — написал он на своей странице в Instagram.

Ранее в Якутии, Рязанской и Волгоградской областях объявили 31 декабря выходным днём.

Российский президент Владимир Путин заявил, что услышал просьбу об официальном выходном дне 31 декабря.

Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с URA.RU назвал возможные последствия принятия закона о выходном дне 31 декабря.

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