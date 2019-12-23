В Мурманской области 31 декабря сделали выходным для бюджетников

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы. Об этом он сообщил на оперативном совещании.

«С учётом мониторинга общественного мнения я подписал распоряжение о том, что 31 декабря для работников бюджетной сферы будет выходным, 28 декабря — рабочий день», — цитирует Чибиса РИА Новости.

Глава региона призвал руководителей предприятий и муниципалитетов поступить так же.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал работодателям сделать последний день года выходным.

Президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу об официальном выходном 31 декабря.