В Мурманской области 31 декабря сделали выходным для бюджетников
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
«С учётом мониторинга общественного мнения я подписал распоряжение о том, что 31 декабря для работников бюджетной сферы будет выходным, 28 декабря — рабочий день», — цитирует Чибиса РИА Новости.
Глава региона призвал руководителей предприятий и муниципалитетов поступить так же.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал работодателям сделать последний день года выходным.
Президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу об официальном выходном 31 декабря.