Фургал не стал делать 31 декабря выходным в Хабаровском крае
- РИА Новости
«31 декабря выходным днём губернатор может сделать только для госслужащих. Соответственно, я не посчитал нужным и возможным это делать», — цитирует РИА Новости Фургала.
Он уточнил, что не намерен разделять общество на «отдыхающих и не отдыхающих».
Губернатор добавил, что частные компании могут сделать своим сотрудникам выходные в любое время.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.