Фургал не стал делать 31 декабря выходным в Хабаровском крае

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение не объявлять 31 декабря выходным днём в регионе.
Фургал не стал делать 31 декабря выходным в Хабаровском крае
  • РИА Новости

«31 декабря выходным днём губернатор может сделать только для госслужащих. Соответственно, я не посчитал нужным и возможным это делать», — цитирует РИА Новости Фургала.

Он уточнил, что не намерен разделять общество на «отдыхающих и не отдыхающих».

Губернатор добавил, что частные компании могут сделать своим сотрудникам выходные в любое время.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.

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