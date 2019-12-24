Фургал не стал делать 31 декабря выходным в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение не объявлять 31 декабря выходным днём в регионе.

«31 декабря выходным днём губернатор может сделать только для госслужащих. Соответственно, я не посчитал нужным и возможным это делать», — цитирует РИА Новости Фургала.

Он уточнил, что не намерен разделять общество на «отдыхающих и не отдыхающих».

Губернатор добавил, что частные компании могут сделать своим сотрудникам выходные в любое время.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.