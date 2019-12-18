Госдума определила порядок ввоза незарегистрированных лекарств

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законы об обращении лекарственных средств, которые касаются ввоза в Россию незарегистрированных лекарств и взаимозаменяемости препаратов.

Об этом информирует пресс-служба нижней палаты парламента.

Отмечается, что инициатива разрешает ввоз в Россию в определённом кабмином порядке партии незарегистрированных наркосодержащих или психотропных веществ для оказания медпомощи по жизненным показаниям пациентам, расширяет понятие «оригинальный лекарственный препарат», под которым теперь понимается лекарство с новым действующим веществом, зарегистрированное как в России, так и за рубежом.

«Норма необходима, чтобы российские граждане в случае ухода с рынка иностранных компаний из‑за санкций не остались без необходимых лекарств», — говорится в сообщении.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, на рынке фармацевтики в стране зафиксировано большое количество оригинальных и воспроизведённых лекарств — дженериков.

«Несмотря на схожесть препаратов одной и той же группы, с терапевтической точки зрения они отличаются, и у врачей и фармацевтов должны быть чёткие инструкции по назначениям, должна работать единая система, которая бы регулярно обновлялась по мере выпуска новых препаратов», — цитирует его ТАСС.

Огуль отметил, что поправки установят единые правила для врачебных назначений, наведут порядок на рынке, в интернете будет создан обновляемый и доступный всем реестр взаимозаменяемых лекарств, составлением перечня которого займётся правительство.

«Федеральный государственный надзор получит полномочия проводить проверки в регионах на предмет соблюдения требований к формированию отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Россию ввезли 380 упаковок незарегистрированного препарата «Мидазолам» в специальной форме, рассчитанной на детей.

В начале сентября правительство страны выделило Минпромторгу свыше 26 млн рублей на закупку иностранных лекарств, не зарегистрированных в стране, для детей с хроническими заболеваниями.