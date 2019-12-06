В Россию ввезли 380 упаковок «Мидазолама» для детей

На территорию России ввезено 380 упаковок незарегистрированного препарата «Мидазолам» в специальной форме, рассчитанной на детей. План по первой поставке незарегистрированных лекарств в Россию выполнен более чем на 95%.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника директора Московского эндокринного завода (МЭЗ) Ирину Дорофееву.

«В полном объёме — 380 упаковок, согласно распоряжению правительства завезено. Рассчитано на 12 регионов в соответствии с потребностью, которую Минздрав собрал. С учётом ввоза «Мидазолама» это будет уже больше, чем 95% [от плана]», — отметила Дорофеева.

По её словам, «Мидазолам» ввезён в удобной для форме детей — в виде капель вместо инъекций. Дорофеева уточнила, что этот препарат выпускается на предприятии, но в инъекционной форме.

Она добавила, что препарат относится к перечню психотропных веществ и применяется в том числе для лечения эпилептического синдрома.

Дорофеева уточнила, что для закрытия плана по ввозу незарегистрированных препаратов в Россию нужно поставить ещё 170 упаковок «Фенобарбитала».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с нехваткой иностранных лекарств в аптеках.

В начале сентября правительство России выделило Минпромторгу свыше 26 млн рублей на закупку иностранных лекарств, не зарегистрированных в стране, для детей с хроническими заболеваниями.