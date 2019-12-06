В Россию ввезли 380 упаковок «Мидазолама» для детей
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника директора Московского эндокринного завода (МЭЗ) Ирину Дорофееву.
«В полном объёме — 380 упаковок, согласно распоряжению правительства завезено. Рассчитано на 12 регионов в соответствии с потребностью, которую Минздрав собрал. С учётом ввоза «Мидазолама» это будет уже больше, чем 95% [от плана]», — отметила Дорофеева.
По её словам, «Мидазолам» ввезён в удобной для форме детей — в виде капель вместо инъекций. Дорофеева уточнила, что этот препарат выпускается на предприятии, но в инъекционной форме.
Она добавила, что препарат относится к перечню психотропных веществ и применяется в том числе для лечения эпилептического синдрома.
Дорофеева уточнила, что для закрытия плана по ввозу незарегистрированных препаратов в Россию нужно поставить ещё 170 упаковок «Фенобарбитала».
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с нехваткой иностранных лекарств в аптеках.
В начале сентября правительство России выделило Минпромторгу свыше 26 млн рублей на закупку иностранных лекарств, не зарегистрированных в стране, для детей с хроническими заболеваниями.