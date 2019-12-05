Медведев прокомментировал ситуацию с зарубежными лекарствами в аптеках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов прокомментировал ситуацию с нехваткой иностранных лекарств в аптеках. Он назвал эту тему резонансной.

«Здесь есть и объективные, и субъективные причины. Я бы не стал винить в этом импортозамещение. Очевидно, что импортозамещение сделано не ради того, чтобы отсечь наших людей от иностранных лекарств. Это просто было бы неприемлемо, негуманно и вообще невозможно. Просто чтобы лекарства были дешевле — мы же можем лекарства производить», — сказал он.

В то же время, отметил Медведев, нужно следить за качеством препаратов.

«Ни у кого и в помине не было цели, чтобы те или иные иностранные лекарственные препараты исчезли из аптек... Здесь есть, правда, одна тонкость. Нужно стимулировать иностранные фирмы всё-таки оставаться у нас, даже если рынок снижается, чтобы был ассортимент, чтобы можно было выбрать по той же формуле разные препараты», — подчеркнул глава правительства.

Он пообещал, что кабмин постарается минимизировать сбои.

Ранее Минздрав и Генпрокуратуру призвали разобраться с обеспечением необходимыми лекарствами тяжелобольных пациентов.

В конце ноября сообщалось, что в Россию ввезены более 95% утверждённых зарубежных препаратов для детей.