Медведев прокомментировал ситуацию с зарубежными лекарствами в аптеках

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов прокомментировал ситуацию с нехваткой иностранных лекарств в аптеках. Он назвал эту тему резонансной.
Медведев прокомментировал ситуацию с зарубежными лекарствами в аптеках
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Здесь есть и объективные, и субъективные причины. Я бы не стал винить в этом импортозамещение. Очевидно, что импортозамещение сделано не ради того, чтобы отсечь наших людей от иностранных лекарств. Это просто было бы неприемлемо, негуманно и вообще невозможно. Просто чтобы лекарства были дешевле — мы же можем лекарства производить», — сказал он.

В то же время, отметил Медведев, нужно следить за качеством препаратов.

«Ни у кого и в помине не было цели, чтобы те или иные иностранные лекарственные препараты исчезли из аптек... Здесь есть, правда, одна тонкость. Нужно стимулировать иностранные фирмы всё-таки оставаться у нас, даже если рынок снижается, чтобы был ассортимент, чтобы можно было выбрать по той же формуле разные препараты», — подчеркнул глава правительства.

Он пообещал, что кабмин постарается минимизировать сбои.

Ранее Минздрав и Генпрокуратуру призвали разобраться с обеспечением необходимыми лекарствами тяжелобольных пациентов.

В конце ноября сообщалось, что в Россию ввезены более 95% утверждённых зарубежных препаратов для детей.

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