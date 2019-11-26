Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию

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Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
  • РИА Новости

Об этом сообщили во ФГУП «Московский эндокринный завод».

«Из необходимого количества (11 270 упаковок), утверждённого распоряжением правительства России, на сегодняшний день ввезено уже 10 720 упаковок», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области начали бесплатно выдавать «Клобазам» для детей, страдающих эпилепсией.

26 октября в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» для лечения детей с эпилепсией. 

В начале сентября российское правительство выделило Минпромторгу свыше 26 млн рублей на закупку иностранных лекарств, не зарегистрированных в стране, для детей с хроническими заболеваниями.

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