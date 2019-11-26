Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
- РИА Новости
Об этом сообщили во ФГУП «Московский эндокринный завод».
«Из необходимого количества (11 270 упаковок), утверждённого распоряжением правительства России, на сегодняшний день ввезено уже 10 720 упаковок», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области начали бесплатно выдавать «Клобазам» для детей, страдающих эпилепсией.
26 октября в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» для лечения детей с эпилепсией.
В начале сентября российское правительство выделило Минпромторгу свыше 26 млн рублей на закупку иностранных лекарств, не зарегистрированных в стране, для детей с хроническими заболеваниями.