В Подмосковье начали бесплатно выдавать «Клобазам» для больных детей

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В Московской области начали бесплатно выдавать «Клобазам» для детей, больных эпилепсией. Об этом сообщает телеканал «360».
В Подмосковье начали бесплатно выдавать «Клобазам» для больных детей
  • АГН «Москва»

Заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева заявила, что в Подмосковье проживают 26 детей, нуждающихся в этом препарате.

«Благодаря поддержке федерального правительства организована централизованная закупка незарегистрированных в России психотропных препаратов за границей», — отметила она.

По её словам, «Клобазам» назначают в составе комбинированной терапии детям с тяжёлой резистентной формой эпилепсии.

Ранее сообщалось, что в Россию поступила первая партия «Фризиума».

16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для тяжелобольного сына. 

Позднее Генпрокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата. 

В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.

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