Кабмин выделил более 26 млн рублей на иностранные лекарства для детей

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Правительство России выделило Минпромторгу свыше 26 млн рублей из бюджетных средств на закупку зарубежных лекарственных препаратов, не зарегистрированных в стране, для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Кабмин выделил более 26 млн рублей на иностранные лекарства для детей
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В целях оказания медицинской помощи детям выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства России в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 26 128 тыс. рублей на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат... на закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов», — говорится в документе.

По поручению правительства, в Россию планируется доставить 11 270 упаковок данных лекарств.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку и доставку в Россию таких препаратов, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам, а также клобазам, необходимых в качестве обезболивающих детям, имеющим хронические заболевания.

Подробнее — в материале RT.

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