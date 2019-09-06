Кабмин выделил более 26 млн рублей на иностранные лекарства для детей
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- РИА Новости
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«В целях оказания медицинской помощи детям выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства России в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 26 128 тыс. рублей на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат... на закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов», — говорится в документе.
По поручению правительства, в Россию планируется доставить 11 270 упаковок данных лекарств.
Ранее премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку и доставку в Россию таких препаратов, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам, а также клобазам, необходимых в качестве обезболивающих детям, имеющим хронические заболевания.
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