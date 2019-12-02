Правозащитный центр «Единой России» призвал разобраться с обеспечением лекарствами от муковисцидоза

Сопредседатель правозащитного центра «Единой России», депутат Госдумы Михаил Старшинов направил обращения в Минздрав и Генпрокуратуру с просьбой разобраться с обеспечением необходимыми лекарствами тяжелобольных пациентов, в том числе с диагнозом «муковисцидоз».

«Прошу... поручить провести проверку законности и обоснованности отказа медучреждений от закупки оригинальных препаратов, необходимых для лечения больных муковисцидозом», — говорится в обращении к генпрокурору Юрию Чайке.

В письме министру здравоохранения Веронике Скворцовой депутат отмечает, что проблема стоит крайне остро.

«Многие иностранные препараты, используемые для лечения муковисцидоза, значительно эффективнее российских дженериков и имеют меньше побочных явлений, но медицинские учреждения по всей стране отказываются от их закупки», — сказал Старшинов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России перестали закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза.

Муковисцидоз — наследственное заболевание, при котором нарушается работа поджелудочной железы и лёгких.

Ранее сообщалось, что в Россию ввезены более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей.