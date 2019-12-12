Госдума приняла закон о маркировке лекарств с 1 июля 2020 года

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Госдума приняла закон, который переносит срок вступления в силу обязанности производителей лекарств осуществлять их обязательную маркировку — с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года.
Госдума приняла закон о маркировке лекарств с 1 июля 2020 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что депутаты решили перенести дату вступления в силу закона, чтобы не было каких-либо сбоев после начала работы системы. 

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов прокомментировал предложение ввести переходный период для внедрения маркировки лекарств.

В ноябре ФАН сообщало, что российские учёные призвали ввести для гаджетов специальную маркировку, предупреждающую об электромагнитном излучении.

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