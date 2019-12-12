Госдума приняла закон о маркировке лекарств с 1 июля 2020 года
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что депутаты решили перенести дату вступления в силу закона, чтобы не было каких-либо сбоев после начала работы системы.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов прокомментировал предложение ввести переходный период для внедрения маркировки лекарств.
В ноябре ФАН сообщало, что российские учёные призвали ввести для гаджетов специальную маркировку, предупреждающую об электромагнитном излучении.