Учёные предложили ввести маркировку для мобильных устройств

Российские учёные призвали ввести для гаджетов специальную маркировку, предупреждающую об электромагнитном излучении, сообщает ФАН.

Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений разработал маркировку для источников электромагнитного поля. Предупредительные знаки в виде наклеек были представлены на Всероссийской конференции «Актуальные проблемы радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений», которая прошла в Российской академии наук.

«На каждом телефоне, планшете, смартфоне должна быть наклейка, которая говорит о том, что прибор является источником электромагнитного поля», — пояснил председатель комитета Олег Григорьев.

По мнению учёных, введение маркировки может стать первым шагом к тому, чтобы обезопасить население от бесконтрольного использования гаджетов.

В феврале были названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения.

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