Учёные предложили ввести маркировку для мобильных устройств

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Российские учёные призвали ввести для гаджетов специальную маркировку, предупреждающую об электромагнитном излучении, сообщает ФАН.
Учёные предложили ввести маркировку для мобильных устройств
  • Pixabay

Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений разработал маркировку для источников электромагнитного поля. Предупредительные знаки в виде наклеек были представлены на Всероссийской конференции «Актуальные проблемы радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений», которая прошла в Российской академии наук.

«На каждом телефоне, планшете, смартфоне должна быть наклейка, которая говорит о том, что прибор является источником электромагнитного поля», — пояснил председатель комитета Олег Григорьев.

По мнению учёных, введение маркировки может стать первым шагом к тому, чтобы обезопасить население от бесконтрольного использования гаджетов.

В феврале были названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Nation News прокомментировал выпуск новой модели Motorola.

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