Учёные предложили ввести маркировку для мобильных устройств
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Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений разработал маркировку для источников электромагнитного поля. Предупредительные знаки в виде наклеек были представлены на Всероссийской конференции «Актуальные проблемы радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений», которая прошла в Российской академии наук.
«На каждом телефоне, планшете, смартфоне должна быть наклейка, которая говорит о том, что прибор является источником электромагнитного поля», — пояснил председатель комитета Олег Григорьев.
По мнению учёных, введение маркировки может стать первым шагом к тому, чтобы обезопасить население от бесконтрольного использования гаджетов.
В феврале были названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Nation News прокомментировал выпуск новой модели Motorola.