В Госдуме оценили идею ввести переходный период для внедрения маркировки лекарств

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал предложение ввести переходный период для внедрения маркировки лекарств.

«Любые сбои в системе лекарственного обеспечения граждан — очень серьёзный риск. И мы должны в полной мере запускать систему маркировки лекарств только после того, как убедимся, что она будет работать как «на входе, так и на выходе», — заявил он.

По его словам, очень важно, чтобы каждая аптека, медицинская организация, фармпроизводитель были обеспечены всем необходимым.

Как отметил Фаррахов, переходный период — возможность ещё раз всё протестировать.

12 ноября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предполагает установку переходного периода для внедрения обязательной маркировки лекарств.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что продажи лекарств в российских аптеках в натуральном выражении снизились впервые с 2015 года.