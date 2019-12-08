В Госдуме оценили предложение о повышении заработной платы учителей

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с RT прокомментировал направленное Министерством просвещения в Минтруд предложение по возможным сценариям повышения зарплат учителей.
В Госдуме оценили предложение о повышении заработной платы учителей
  • РИА Новости

Депутат отметил, что в России действительно существует неравенство в оплате педагогического труда.

«Если у региона не хватает денег на их обеспечение, федеральный бюджет должен помочь, у него для этого все возможности есть. Например, в этом году ожидаемый профицит 3 трлн рублей. Если у региона есть возможности, он устанавливает более высокие ставки оклада для педагогических работников», — пояснил он.

Смолин напомнил, что 23 июля Госдума приняла специальное постановление по итогам расширенных парламентских слушаний, где требовала, чтобы базовый оклад педагога составлял не менее 70% от средней заработной платы по региону.

Ранее Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей.

6 декабря Совет Федерации обратился к правительству России с предложением создать общую систему оплаты труда учителей, поскольку в настоящий момент в стране за одинаковую работу преподаватели получают разные деньги.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поддержал эту инициативу.

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