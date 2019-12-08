Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей.

«Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчёты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели», — говорится в письме замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованном на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

Отмечается, что мониторинг оплаты труда учителей, проведённый ведомством совместно с Общероссийским профсоюзом образования, показал, что в российских регионах оклады сильно разнятся — от 3,6 тыс. рублей в Мордовии до 22,3 тыс. рублей в Приморье.

Ранее Совет Федерации обратился к правительству России с предложением создать общую систему оплаты труда учителей, поскольку в настоящий момент в стране за одинаковую работу преподаватели получают разные деньги.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поддержал эту иницитиву.

По его словам, необходимо «крайне внимательно» отнестись к этому вопросу, а также вместе с этим установить единую по всей стране систему поощрений для учителей.