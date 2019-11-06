Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Учителя в России в среднем получают 40 тыс. рублей в месяц, при этом самая большая зарплата зафиксирована в школах Чукотки — более 99 тыс. рублей. Это следует из отчёта Росстата по итогам января — сентября 2019 года.

В пятёрку лидеров также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва (более 97 тыс. рублей), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рублей).

Самые маленькие зарплаты — на Северном Кавказе. Так, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии они составляют около 20 тыс. рублей.

Заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова в беседе с РИА Новости объяснила такой разрыв разницей в МРОТ в каждом регионе.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что к 2029 году российским школам будет не хватать 180 тыс. учителей.