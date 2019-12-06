В Госдуме поддержали идею создать общую систему оплаты труда учителей

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал в беседе с RT обращение Совета Федерации к правительству России с предложением создать общую систему оплаты труда учителей.

«В регионах абсолютно по-разному происходят зачисления. В связи с этим абсолютно разные зарплаты, на это постоянно жалуются сотрудники сферы образования. Нужно обратиться от комитетов двух палат, чтобы это преодолеть, потому что мы видим запрос: наши замечательные учителя чувствуют эту несправедливость», — пояснил Чернышов.

По словам парламентария, нужно «крайне внимательно» отнестись к этому вопросу, а также вместе с этим установить единую по всей стране систему поощрений для учителей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на комитет Совфеда по науке, образованию и культуре сообщила о предложении создать общую систему оплаты труда учителей.

Отмечается, что данный вопрос предлагается проработать в рамках национального проекта «Образование». Предполагается, что реализация этой идеи может занять около года.