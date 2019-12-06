В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей

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Совет Федерации обратился к правительству России с предложением создать общую систему оплаты труда учителей.
В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей
  • © РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на комитет Совфеда по науке, образованию и культуре.

Отмечается, что данный вопрос предлагается проработать в рамках национального проекта «Образование». Предполагается, что реализация данной идеи может занять около года.

«Сегодня по законодательству систему оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает его учредитель. В общеобразовательных школах им, как правило, выступает муниципалитет, но вопрос нормирования оплаты труда фактически осуществляет субъект», — сказал изданию зампред комитета Виктор Смирнов.

Как подчёркивают в Совфеде, в связи с этим в настоящий момент в России за одинаковую работу учителя получают разные деньги.

Ранее телеканал «360» рассказал о росте зарплаты подмосковных учителей в 2019 году.

В ноябре Росстат опубликовал отчёт, в котором были названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами учителей.

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