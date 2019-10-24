Зарплата подмосковных учителей и воспитателей выросла в 2019 году

В 2019 году заработная плата учителей и воспитателей Московской области увеличилась и составила в среднем 56 тыс. рублей.

«Согласно мониторингу за девять месяцев 2019 года, сегодня средняя заработная плата идёт с превышением по школам на 10% и составляет 56 тыс. рублей. У учителей заработная плата чуть выше — порядка 58 тыс. рублей, по воспитателям мы идём с ростом на 5% к уровню 2018 года — 54 тыс. рублей», — заявил телеканалу «360» заместитель министра образования региона Андрей Лазарев.

По его словам, до конца года зарплата может ещё увеличиться.

Ранее «Известия» опубликовали рейтинг городов — лидеров по серым зарплатам в России.