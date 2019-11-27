Росстандарт создал карту качества топлива в России

Росстандарт по итогам проверок в 2019 году создал карту качества топлива на российских АЗС. Отмечается, что агентство выявило более 20% нарушений в 18 регионах России.

Более 20% нарушений требований к качеству топлива были зафиксированы в 18 регионах страны. В их числе Крым, Севастополь, Чечня, Дагестан, Хабаровский край, Сахалин, Владимирская, Костромская, Рязанская области.

В большинстве регионов доля нарушений составила менее 5%, среди них Красноярский край, Нижегородская, Омская области, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Ростовская область, Пермский край, Камчатский край.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга, на московских и подмосковных заправках ведомство в 2019 году не нашло нарушений качества топлива.

Уточняется, что карта качества топлива страны, представленная 20 ноября в рамках общественных слушаний во Владимирской области, будет публиковаться на сайте Росстандарта с обновлением два раза в год.

Ранее в Минпромторге России сообщили, что фактический недолив топлива на российских АЗС оказался выше показателя нормы в два-три раза.

11 ноября глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.

Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с URA.RU дал рекомендации, как действовать в случае недолива топлива на автозаправке.