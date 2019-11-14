В кабмин России внесли законопроект о штрафах за недолив топлива
- РИА Новости
«В целях борьбы с недоливом Росстандартом подготовлен ряд инициатив. Это и введение оборотных штрафов по аналогии с качеством топлива. Сейчас соответствующий проект подготовлен и внесён в правительство», — цитирует её ТАСС.
По её словам, вместе с этим были подготовлены изменения в законодательство об осуществлении государственного контроля в данной сфере.
«Также нами подготовлено предложение о введении права контрольной закупки. При наличии такого права проверки могут осуществляться в режиме тайного покупателя», — добавила она.
В октябре газета «Известия» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли сообщала, что в России могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в 2021 году.
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о возможности введения подобных штрафов.