В кабмин России внесли законопроект о штрафах за недолив топлива

Замначальника управления госнадзора и госконтроля Росстандарта Оксана Бородина заявила, что на рассмотрение правительства был внесён законопроект о введении штрафов за недолив топлива на АЗС.

«В целях борьбы с недоливом Росстандартом подготовлен ряд инициатив. Это и введение оборотных штрафов по аналогии с качеством топлива. Сейчас соответствующий проект подготовлен и внесён в правительство», — цитирует её ТАСС.

По её словам, вместе с этим были подготовлены изменения в законодательство об осуществлении государственного контроля в данной сфере.

«Также нами подготовлено предложение о введении права контрольной закупки. При наличии такого права проверки могут осуществляться в режиме тайного покупателя», — добавила она.

В октябре газета «Известия» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли сообщала, что в России могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в 2021 году.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о возможности введения подобных штрафов.