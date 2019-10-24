В ФАР оценили возможное введение штрафов за недолив бензина в России

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что в стране могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в 2021 году.

По его словам, проблема действительно существует и необходимы меры. Как отметил Канаев, ФАР совместно с Росстандартом разрабатывает методику контроля количественных показателей в режиме тайного покупателя.

«Мы заинтересованы в том, чтобы это применялось органами контроля. В противном случае схватить за руку недобросовестных продавцов будет очень сложно. Поэтому данная мера на текущий момент востребована. Профилактический эффект от неё всё равно будет», — отметил он.

Как добавил Канаев, нынешние штрафы для АЗС — это дневная прибыль, требуются более серьёзные наказания.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», автоэксперт Игорь Моржаретто оценил необходимость штрафов за недолив бензина.