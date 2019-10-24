В ФАР оценили возможное введение штрафов за недолив бензина в России
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- РИА Новости
По его словам, проблема действительно существует и необходимы меры. Как отметил Канаев, ФАР совместно с Росстандартом разрабатывает методику контроля количественных показателей в режиме тайного покупателя.
«Мы заинтересованы в том, чтобы это применялось органами контроля. В противном случае схватить за руку недобросовестных продавцов будет очень сложно. Поэтому данная мера на текущий момент востребована. Профилактический эффект от неё всё равно будет», — отметил он.
Как добавил Канаев, нынешние штрафы для АЗС — это дневная прибыль, требуются более серьёзные наказания.
Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», автоэксперт Игорь Моржаретто оценил необходимость штрафов за недолив бензина.