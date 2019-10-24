СМИ: В России могут ввести оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС

В России могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в 2021 году.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли.

Предполагается, что такое наказание будет включено в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), который, как планируется, вступит в силу в 2021 году.

Отмечается, что изначально ожидалось, что соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму в нынешнюю осеннюю сессию, однако поданный в мае в правительство законопроект был возвращён в ведомство. Данное решение обосновали разработкой нового КоАПа.

В кабмине изданию подтвердили, что вернули проект поправок в КоАП в Минпромторг «для проведения анализа на предмет его соответствия концепции нового Кодекса России об административных правонарушениях». Теперь документ ждут в правительстве уже в октябре.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о недоливе топлива на каждой пятой АЗС в России.