В Госдуме прокомментировали сообщения о недоливе топлива на каждой пятой АЗС в России

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о недоливе топлива на каждой пятой АЗС в России.

«Эти заправки должны быть оштрафованы, там серьёзные суммы штрафов. Здесь может быть уголовная ответственность за недолив, это расценивается как экономическое преступление, и нужно подключать профильные отделы МВД», — заявил он.

По его словам, тенденция такова, что плюсов больше у заправок, которые развивают свой бизнес за счёт дополнительных продаж и сервиса.

Как считает Васильев, те, кто торгует контрафактным топливом и не доливают, должны освободить место на рынке.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в 2019 году эксперты Росстандарта провели плановые и внеплановые проверки более 200 автозаправочных станций, принадлежащих крупным сетям, а также независимых АЗС, и зафиксировали 39 нарушений.