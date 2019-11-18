Недолив топлива на российских автозаправках превысил норму

В Министерстве промышленности и торговли России сообщили, что фактический недолив топлива на российских АЗС оказался выше показателя нормы в два-три раза.

В пресс-службе ведомства привели данные по итогам проверок в 2019 году в Центральном федеральном округе.

Экспертная организация заключила, что при измерении налива 10 литров топлива фактически недолив составлял от 50 до 90 мл, притом что нормой является недолив на уровне не более 25 мл.

В то же время при измерении налива 50 литров топлива недолив составлял от 200 до 300 мл, хотя нормой является не более 125 мл.

«По данным общественного контроля, две трети АЗС недоливают топливо», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Ранее на рассмотрение правительства внесли законопроект о штрафах за недолив топлива.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о возможности введения штрафов за недолив топлива.