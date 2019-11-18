Эксперт рассказал, как действовать в случае недолива топлива на заправке

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Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с URA.RU дал рекомендации, как действовать в случае недолива топлива на автозаправке.
Эксперт рассказал, как действовать в случае недолива топлива на заправке
  • РИА Новости

«Можно потребовать проверки заправки при помощи специального мерного оборудования, которое должно быть на АЗС, а дальше обращаться с жалобой в Роспотребнадзор, прокуратуру на руководство заправки», — посоветовал эксперт.

Он также отметил, что деньги при недоливе топлива вернуть достаточно сложно.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о возможности введения штрафов за недолив топлива.

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