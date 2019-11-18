Эксперт рассказал, как действовать в случае недолива топлива на заправке
- РИА Новости
«Можно потребовать проверки заправки при помощи специального мерного оборудования, которое должно быть на АЗС, а дальше обращаться с жалобой в Роспотребнадзор, прокуратуру на руководство заправки», — посоветовал эксперт.
Он также отметил, что деньги при недоливе топлива вернуть достаточно сложно.
Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о возможности введения штрафов за недолив топлива.