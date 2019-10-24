Эксперт прокомментировал методы проверки недолива топлива на АЗС
- РИА Новости
При помощи специальной мерной ёмкости тайный покупатель сможет проверить объёмы отпущенного топлива, объяснил он. По мнению Баженова, серьёзным нарушением может стать недолив от 1% и более, поскольку меньшие объёмы выявить сложно.
«Надо понимать, что недолив условно 200—300 грамм от общего объёма заправки, безусловно, стоит расценивать как серьёзное и намеренное нарушение, за него следует наказывать. Но существует и базовая погрешность, на которую обязательно надо делать поправку», — подчеркнул специалист в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал сайту «Москва 24» предложение ввести штрафы за недолив топлива на АЗС.