Эксперт прокомментировал методы проверки недолива топлива на АЗС

Руководитель аналитического отдела Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал, что одним из методов выявления недолива бензина на АЗС может стать использование тайных покупателей.

При помощи специальной мерной ёмкости тайный покупатель сможет проверить объёмы отпущенного топлива, объяснил он. По мнению Баженова, серьёзным нарушением может стать недолив от 1% и более, поскольку меньшие объёмы выявить сложно.

«Надо понимать, что недолив условно 200—300 грамм от общего объёма заправки, безусловно, стоит расценивать как серьёзное и намеренное нарушение, за него следует наказывать. Но существует и базовая погрешность, на которую обязательно надо делать поправку», — подчеркнул специалист в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал сайту «Москва 24» предложение ввести штрафы за недолив топлива на АЗС.