Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин
  • РИА Новости

«Сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС. Тем не менее даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», — приводит РИА Новости слова Мантурова.

Он отметил, что в настоящее время разработан законопроект, который предполагает применение оборотных штрафов за недолив.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что в стране могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в 2021 году.

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