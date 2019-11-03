Патриарх Кирилл прокомментировал воссоединение западных приходов с РПЦ

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал воссоединение прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью (РПЦ) правильным выбором в пользу духовного единства, передаёт ТАСС.
Патриарх Кирилл прокомментировал воссоединение западных приходов с РПЦ
  • РИА Новости

«Чада нашей церкви… сделали правильный выбор в пользу единства церкви, единства своих общин и сохранения традиций», — сказал патриарх, выразив надежду на то, что воссоединение укрепит их, поможет «нести своё служение» тысяче соотечественников в Западной Европе и коренным жителям европейских стран.

Он отметил, что воссоединение напоминает о важности веры в преодоление разногласий между православными церквями в будущем.

Также уточняется, что патриарх передал в дар архиепископии ковчег с частицей мощей Патриарха Московского и всея Руси Тихона и икону новомучеников — участников Поместного собора 1917—1918 годов.

Ранее патриарх передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну грамоту о единстве с РПЦ, которая была подписана в пятницу, 1 ноября.

Как заявил архиепископ Иоанн, присоединение придаст импульс духовной жизни в Европе.

Подробнее — в материале RT.

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