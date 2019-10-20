В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ЧП под Красноярском

В Красноярской краевой больнице сообщили, что четверо пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края получили травмы средней степени тяжести.

«Четверо пациентов из Курагинского района доставлены. Они в состоянии средней степени тяжести. Пока более не ожидаем поступления пострадавших», — приводит РИА Новости слова представителя больницы.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Спасатели смогли найти семерых из 13 человек, считавшихся пропавшими без вести.

В МЧС по Красноярскому краю сообщили, что дома рабочих, затопленные в результате ЧП, были построены с нарушениями.