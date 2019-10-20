МЧС: Поисковая операция на месте ЧП под Красноярском возобновлена

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В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили о возобновлении поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. На данный момент пропавшими без вести числятся шесть человек.

«Работы возобновлены», — приводит ТАСС слова представителя МЧС. 

Уточняется, что в ночное время поисковая операция была приостановлена. 

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. 

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. 

Спасатели смогли найти семерых из 13 человек, считавшихся пропавшими без вести. 

В МЧС по Красноярскому краю сообщили, что дома рабочих, затопленные в результате ЧП, были построены с нарушениями.

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