МЧС: Поисковая операция на месте ЧП под Красноярском возобновлена

В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили о возобновлении поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. На данный момент пропавшими без вести числятся шесть человек.