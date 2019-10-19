Спасатели нашли семерых пропавших без вести после прорыва дамбы
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«На данный момент, по подтверждённым данным, погибло 15 человек, шесть остаются пропавшими без вести», — сказал собеседник.
Уточняется, что спасатели продолжают поиски на месте происшествия.
19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, ещё 13 ранее считались пропавшими без вести. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
Согласно имеющимся данным, обрушившаяся дамба нигде официально не зарегистрирована, а построенные в районе данного гидротехнического сооружения дома возводились с нарушениями.
Подробнее о происшествии — в материале RT.