Спасатели нашли семерых пропавших без вести после прорыва дамбы

В МЧС заявили, что спасателям удалось найти семерых человек, считавшихся пропавшими без вести после обрушения дамбы в Красноярском крае.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«На данный момент, по подтверждённым данным, погибло 15 человек, шесть остаются пропавшими без вести», — сказал собеседник.

Уточняется, что спасатели продолжают поиски на месте происшествия.

19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, ещё 13 ранее считались пропавшими без вести. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Согласно имеющимся данным, обрушившаяся дамба нигде официально не зарегистрирована, а построенные в районе данного гидротехнического сооружения дома возводились с нарушениями.

Подробнее о происшествии — в материале RT.