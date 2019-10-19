Построенные в районе прорыва дамбы дома возводились с нарушениями
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, они были возведены «ниже бьефа гидротехнического сооружения», то есть ниже водного объекта (например реки), примыкающего к дамбе.
«Следовательно, с нарушением», — сказал он.
19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Согласно предварительной версии, обрушение дамбы произошло из-за «износа тела плотины».
По последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
Как отметил губернатор Красноярского края Александр Усс, обрушившаяся дамба нигде официально не зарегистрирована.