Построенные в районе прорыва дамбы дома возводились с нарушениями

Заместитель начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Олег Матыленко заявил, что дома рабочих, затопленные в результате прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, они были возведены «ниже бьефа гидротехнического сооружения», то есть ниже водного объекта (например реки), примыкающего к дамбе.

«Следовательно, с нарушением», — сказал он.

19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Согласно предварительной версии, обрушение дамбы произошло из-за «износа тела плотины».

По последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Как отметил губернатор Красноярского края Александр Усс, обрушившаяся дамба нигде официально не зарегистрирована.