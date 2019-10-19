Названа предварительная причина обрушения дамбы в Красноярском крае

Короткая ссылка
Согласно предварительной версии, обрушение дамбы на золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края произошло из-за «износа тела плотины».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В качестве основной версии разрушения дамбы на реке Сейбе рассматривается износ тела плотины», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что число жертв прорыва дамбы возросло до 12.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, глава краевого главка МВД Александр Речицкий и прокурор региона Михаил Савчин вылетели на место прорыва дамбы.

19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. По факту гибели людей в результате происшествия возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить