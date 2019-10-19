Названа предварительная причина обрушения дамбы в Красноярском крае
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«В качестве основной версии разрушения дамбы на реке Сейбе рассматривается износ тела плотины», — сказал собеседник.
Ранее стало известно, что число жертв прорыва дамбы возросло до 12.
Губернатор Красноярского края Александр Усс, глава краевого главка МВД Александр Речицкий и прокурор региона Михаил Савчин вылетели на место прорыва дамбы.
19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. По факту гибели людей в результате происшествия возбуждено уголовное дело.