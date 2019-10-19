Названа предварительная причина обрушения дамбы в Красноярском крае

Согласно предварительной версии, обрушение дамбы на золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края произошло из-за «износа тела плотины».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В качестве основной версии разрушения дамбы на реке Сейбе рассматривается износ тела плотины», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что число жертв прорыва дамбы возросло до 12.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, глава краевого главка МВД Александр Речицкий и прокурор региона Михаил Савчин вылетели на место прорыва дамбы.

19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. По факту гибели людей в результате происшествия возбуждено уголовное дело.