Губернатор Красноярского края вылетел на место прорыва дамбы

Губернатор Красноярского края Александр Усс, глава краевого главка МВД Александр Речицкий и прокурор региона Михаил Савчин вылетели на место прорыва дамбы на золотом прииске в Курагинском районе.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

Отмечается, что Александр Речицкий будет лично руководить работой сотрудников полиции на месте происшествия.

Уточняется, что на место происшествия отправлен сводный отряд полиции с целью охраны общественного порядка.

Также сообщается, что региональный ГУ МВД направил к месту прорыва дамбы экспертов-криминалистов, специалистов тыловых подразделений.

Ранее следователи начали расследование причины прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.