Губернатор Красноярского края вылетел на место прорыва дамбы

Короткая ссылка
Губернатор Красноярского края Александр Усс, глава краевого главка МВД Александр Речицкий и прокурор региона Михаил Савчин вылетели на место прорыва дамбы на золотом прииске в Курагинском районе.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

Отмечается, что Александр Речицкий будет лично руководить работой сотрудников полиции на месте происшествия.

Уточняется, что на место происшествия отправлен сводный отряд полиции с целью охраны общественного порядка.

Также сообщается, что региональный ГУ МВД направил к месту прорыва дамбы экспертов-криминалистов, специалистов тыловых подразделений.

Ранее следователи начали расследование причины прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить