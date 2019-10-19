СК начал расследование причины прорыва дамбы под Красноярском

Следователи начали расследование причины прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Об этом сообщается на сайте регионального ГУ СК.

«В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливается точное количество погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате прорыва дамбы водой были разрушены несколько балков, в которых находились рабочие золотодобывающего прииска.

Ранее сообщалось, что число жертв прорыва дамбы под Красноярском возросло до 11 человек.