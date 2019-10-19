СК возбудил дело после обрушения дамбы в Красноярском крае
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Об этом говорится на сайте регионального ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — указывается в заявлении.
Ранее стало известно, что число жертв прорыва дамбы возросло до 12.
Губернатор Красноярского края Александр Усс, глава краевого главка МВД Александр Речицкий и прокурор региона Михаил Савчин вылетели на место прорыва дамбы на золотом прииске в Курагинском районе.
19 октября в 02:00 (мск) в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.