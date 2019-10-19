СК возбудил дело после обрушения дамбы в Красноярском крае

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RT
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в результате обрушения дамбы в Красноярском крае. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят опытные криминалисты.
СК возбудил дело после обрушения дамбы в Красноярском крае
  • globallookpress.com
  • © Alexey Bychkov

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что число жертв прорыва дамбы возросло до 12.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, глава краевого главка МВД Александр Речицкий и прокурор региона Михаил Савчин вылетели на место прорыва дамбы на золотом прииске в Курагинском районе.

19 октября в 02:00 (мск) в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

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