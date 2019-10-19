В результате прорыва дамбы под Красноярском погибли 13 человек
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.
Также агентство указывает, что к настоящему моменту известно о 44 пострадавших в результате происшествия.
«По предварительным данным, в результате прорыва дамбы пострадали 44 человека», — сказал представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось о 12 погибших при обрушении дамбы.
19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. По факту гибели людей в результате происшествия возбуждено уголовное дело.
Согласно предварительной версии, обрушение дамбы произошло из-за «износа тела плотины».