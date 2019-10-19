В результате прорыва дамбы под Красноярском погибли 13 человек

В МЧС заявили, что число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 13. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства. Спасатели отметили, что в настоящее время ведётся поиск 13 человек.